Calciomercato Milan – Pessina in vendita: ecco quanto costa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Quando, nell’estate 2017, il Milan acquistò Andrea Conti dall’Atalanta, oltre a 24 milioni di euro in contanti girò alla ‘Dea‘ anche il cartellino di Matteo Pessina, classe 1997, centrocampista prelevato dal Monza e valutato, all’epoca, 3 milioni di euro.

Pessina, ancora di proprietà dell’Atalanta, è esploso in questa stagione, con la cura Ivan Jurić, militando in prestito nella fila dell’Hellas Verona. Per lui, in casa orobica, sono già arrivate diverse manifestazioni d’interesse, sia da squadra straniere sia da squadre italiane.

L’Atalanta, secondo ‘calciomercato.com‘, avrebbe fissato in 15 milioni di euro il prezzo di un’eventuale cessione di Pessina. Il Milan guarda interessato: un po’ perché non gli dispiacerebbe riportarlo a casa, un po’ perché al club rossonero spetta, in caso di un suo trasferimento, tra il 30 e il 50% della plusvalenza sulla rivendita. QUESTE, INVECE, LE ULTIME SUL POSSIBILE FUTURO ATTACCANTE ROSSONERO >>>