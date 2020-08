Calciomercato Milan – Pessina, a breve l’Atalanta fisserà il prezzo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, cerca uno-due centrocampisti in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti non ci sono solo Bakayoko e Florentino Luis, ma anche Matteo Pessina, una delle rivelazioni di questa stagione del Verona di Juric.

Per Pessina l’Atalanta (proprietaria del cartellino) è disposta ad aprire una trattativa, con il Milan che rivendicherà il diritto del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Maldini e Massara valutano il giocatore 12 milioni (quindi i rossoneri sborserebbero 6 milioni), mentre i bergamaschi non hanno ancora fissato il prezzo del cartellino. La cosa avverrà a breve, ora che è finita anche la stagione dell’Atalanta con l’eliminazione dalla Champions League.

