Calciomercato Milan – Perinetti: “Tonali parte? Non lo darei per scontato…”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Giorgio Perinetti, neo direttore sportivo del Brescia, ha detto la sua sul futuro del gioiellino Sandro Tonali. Sul classe 2000 ci sono le attenzioni di moltissime squadre, Milan compreso. Nonostante questo dato di fatto, Perinetti non chiude ad sua permanenza. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei giocatori che può lasciare il Brescia. E’ un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta gestendo tutto in prima persona”.

