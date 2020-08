Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Ibrahimovic? Entro lunedì”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In casa Milan continua a tenere banco la questione rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo aver dato una scossa decisiva ai rossoneri, vuole rimanere e la società vuole prolungare il suo contratto fino al 2021. Nonostante le volontà comuni, però, l’ufficialità tarda ad arrivare. Un ritardo che, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, non è assolutamente preoccupante. Queste le sue parole: “Rinnovo? Secondo me arriva entro lunedì. L’obiettivo è quello di chiudere tutto nel weekend così che lunedì Ibra sia presente al raduno a Milanello”.

