Calciomercato Milan – Si complica il rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato oggi pomeriggio dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto tra il Milan e il suo portiere Gigio Donnarumma si sarebbe complicato. Addirittura, scrive la rosea, la clausola rescissoria che in qualche modo servirebbe come via d’uscita per il portiere campano la prossima estate potrebbe non bastare a convincere Mino Raiola e il classe 1999 a firmare.

Il quotidiano meneghino riporta come la vicenda Gigio sia decisamente più complicata rispetto al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Donnarumma ha un contratto in scadenza a giugno 2021, un impegno così si rinnova almeno due anni prima. Gigio, invece, si trova a 10 mesi dalla scadenza del contratto senza aver ancora rinnovato e da settembre potrebbe addirittura trovarsi una nuova squadra per la prossima annata.

Il Milan è in forte ritardo, il che non significa che sia impossibile recuperare il terreno perduto negli ultimi mesi. Il tavolo di lavoro con Mino Raiola sarà molto complicato e i rossoneri, nonostante siano sempre stati ottimisti vista anche la volontà del portiere di rinnovare, dovranno scalare una montagna molto elevata.

