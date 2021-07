Calciomercato Milan – Perde quota l’idea Pezzella: c’è un club di Serie A

Giuseppe Pezzella è stato accostato al Milan in questa sessione di calciomercato. La candidatura del terzino del Parma, però, perde quota

Giuseppe Pezzella è stato accostato al Milan in questa sessione di calciomercato. Il forte pressing dei rossoneri per Ballo-Touré del Monaco (qui le ultimissime) fa perdere quota alla candidatura del terzino del Parma a vice-Theo Hernandez. Inoltre, non sembrano arrivare conferme circa la trattativa tra il Diavolo e i ducali per Pezzella.