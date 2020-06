Calciomercato Milan – Per Torrasi futuro in prestito

MERCATO MILAN – Emanuele Torrasi, ex capitano della Primavera del Milan, verrà ceduto in prestito nella prossima stagione. L’età, infatti, non gli consente più di poter giocare con la formazione U19 rossonera, dal momento che è un classe 1999. Il club rossonero, tuttavia, lo ha curato nel momento del brutto infortunio di due stagioni fa (rottura parziale del legamento collaterale di agosto 2017) e ora non ha intenzione di perderne il possesso del cartellino. Per lui, dunque, si profila un prestito, magari in un club di Serie B che lo possa far giocare con continuità. Intanto, ieri ha rinnovato il contratto Lorenzo Colombo: ecco le sue parole>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓