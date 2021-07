Calciomercato Milan – Per la trequarti spunta un vecchio pallino di Massara

Il Milan continua la ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato. Spunta un vecchio pallino di Frederic Massara

Brandt viene valutato circa 25 milioni di euro dal Borussia Dortmund , che però non apre al prestito. Difficile comunque che i gialloneri cedano un altro giocatore nel reparto offensivo in questa sessione di mercato dopo la partenza di Jadon Sancho , passato al Manchester United.

I nomi caldi per quanto riguarda il Milan rimangono quelli di Nikola Vlasic, Hakim Ziyech e Josip Ilicic. In questo momento i rossoneri spingono per il primo. Il CSKA Mosca, proprietario del cartellino, però, continua a chiedere l'obbligo di riscatto a 25-30 milioni di euro. I dirigenti del club di via Aldo Rossi, invece, vorrebbero un prestito con diritto di riscatto.