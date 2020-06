Calciomercato Milan – Per la mediana si seguono Koopmeiners e Thuram

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato quest’oggi da Tuttosport, per il centrocampo, il Milan sta seguendo anche Teun Koopmeiners dell’A> Alkmaar e Khephren Thuram del Nizza. Dell’olandese se ne parla già da un po’, mentre del francese (che è figlio dell’ex difensore di Juventus e Parma), la notizia è nuova. Thuram è un 2001 mentre Koopmeiners è un 1998.

Dunque, sul taccuino di Ivan Gazidis, oltre a Florentino Luis e Dominik Szoboszlai, per la mediana ci sono anche gli altri 2 giocatori sopra citati. Attenzione anche al possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko.

