Calciomercato Milan – Per la difesa spunta anche il nome di Diop

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Issa Diop, classe 1997, di proprietà del West Ham, figura tra i possibili sostituti di Simon Kjær

'Rumors' di calciomercato provenienti dalla Francia accostano il Milan a Issa Diop , classe 1997 , difensore centrale mancino del West Ham . Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Diop, che il Diavolo aveva seguito anni fa quando, giovanissimo, si impose all'attenzione degli addetti ai lavori in patria con la maglia del Tolosa , è diventato un punto fermo degli 'Hammers' nell'ultimo mese.

Secondo 'Tuttosport', ad ogni modo, non sarà così semplice strappare Diop al West Ham: la società inglese, infatti, non sembra poi essere così molto disponibile a cedere il suo giocatore in questa sessione di trattative. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>