Calciomercato Milan: per la difesa spunta anche Djimsiti: le condizioni

Come riportato questa mattina dal quotidiano sportivo Tuttosport, nella lista del direttore sportivo del Milan, Igli Tare , spunta anche un nome a sorpresa. Berat Djimsiti , difensore albanese di 32 anni di proprietà dell’Atalanta. Il giocatore, connazionale di Tare, ha un contratto in scadenza nel 2026 e, vista l’età, rappresenterebbe un’operazione molto più economica rispetto alle alternative Comuzzo e Leoni.

Calciomercato Milan: Djimsiti in aggiunta a un altro difensore? Ecco l’idea di Tare e Allegri

Djimsiti è un profilo molto stimato dal dirigente albanese e, per il Milan, oltre a essere una soluzione conveniente dal punto di vista economico, significherebbe aggiungere esperienza e leadership a un reparto che, soprattutto nella scorsa stagione, è sembrato privo di un vero leader. Il difensore albanese potrebbe non essere l'unico innesto in difesa, ecco l'idea dei rossoneri.