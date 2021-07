Calciomercato Milan – Per Kalajdzic è sfida aperta con la Roma: le ultime

Sasa Kalajdzic conteso tra Milan e Roma in questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante austriaco ha una valutazione di 25 milioni

Carmelo Barillà

Sasa Kalajdzic, attaccante austriaco che ha spaventato l'Italia agli Europei, è conteso tra Milan e Roma in questa sessione di calciomercato. Il giovane bomber dello Stoccarda si è messo in mostra sia con la maglia degli Svevi, sia con quella della nazionale. Per lui 16 gol stagionali in Bundesliga e 3 in 4 presenze con la sua selezione. Un attaccante che sembra avere il futuro assicurato.

Nonostante la stazza (2 metri), Kalajdzic è abile anche con la palla tra i piedi ed è dotato di una buona velocità. Per questi motivi ha attirato su di sé le attenzioni di molti club europei, Milan e Roma tra tutti. E se i rossoneri sembrano in vantaggio fino a poche settimane fa, ora sono i capitolini ad aver effettuato il sorpasso.

La valutazione che lo Stoccarda fa di Kalajdzic è abbastanza proibitiva per le casse del Milan e per le cifre che girano in questa sessione di calciomercato: 25 milioni. Inoltre, i tedeschi, secondo quanto riporta 'Calciomercato.com', non avrebbero aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, soluzione per cui spinge il club di via Aldo Rossi.

La Roma, invece, punta il giocatore come ideale sostituto di Edin Dzeko. Qualora il bosniaco dovesse partire per una discreta cifra, i giallorossi si fionderebbero sul lungagnone austriaco. Insomma, la sfida è aperta. E adesso in vantaggio sembra esserci la Roma di José Mourinho. Il Milan, intanto, ha individuato il nuovo Lukaku.