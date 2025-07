Calciomercato Milan, per Jashari si confida nella volontà del giocatore

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Il Bruges ha rifiutato l'ultima proposta del Milan, di 38 milioni di euro bonus (facili e difficili) inclusi . Ora, dunque, i rossoneri confidano nella volontà e nella collaborazione del giocatore per 'abbattere' il muro belga.

Calciomercato Milan, Jashari alla rottura con il Bruges

Fin qui, il Bruges rimane inflessibile nella sua richiesta di 40 milioni di euro, di cui 35 di base fissa. Per meno, Jashari - che il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri vogliono per rinforzare la mediana rossonera - non si muove. Secondo quanto trapela dalla stampa belga, però, Jashari (che si trova in Macedonia del Nord per il matrimonio del fratello, oggi, nel giorno in cui l'obiettivo rossonero compie per altro 23 anni), avrebbe comunicato con chiarezza al Bruges le proprie intenzioni.