Calciomercato Milan, per Jashari pazienza e ... una mano dai rivali

Se il Bruges, poi, ne puntasse un altro che farebbe il Milan?

Nel caso in cui si dovesse sbloccare l'operazione Stankovic, a 'Casa Milan' si augurano l'effetto domino che liberi Jashari per il Diavolo. Non è da escludere, però, che il Bruges voglia prendere un altro centrocampista, più affine a Jashari per qualità e caratteristiche.