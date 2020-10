Calciomercato Milan – Per il vice Ibrahimovic si cerca l’affare

Milan, a gennaio il vice Ibra?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, per il suolo di vice Ibrahimovic a gennaio si cercherà l’affare. Il quotidiano piemontese, in questo senso, riporta un nome che è stato accostato al Milan per diverse settimane, soprattutto a giugno e luglio quando sembrava che Ralf Rangnick dovesse arrivare in rossonero e contemporaneamente Ibrahimovic non rinnovare col Milan.

Il nome è quello di Luka Jovic. L’attaccante serbo ha deciso alla fine di rimanere al Real Madrid e giocarsi le sua chance con la maglia dei Blancos. Anche lo stesso club spagnolo ha optato per puntare nuovamente su un calciatore pagato circa 60 milioni poco più di un anno fa. Tuttavia, se Jovic non dovesse trovare spazio, allora a gennaio si potrebbero riaprire le porte per una cessione.

