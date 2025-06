Calciomercato Milan, per il post-Theo si punta a Cambiaso

Il Milan ha individuato il profilo ideale per rimpiazzare Theo Hernandez: Andrea Cambiaso della Juventus è il nome in cima alla lista

Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa sempre più incerto, con le voci di un suo imminente addio che si rincorrono con molta insistenza. Ma il club di via Aldo Rossi non si fa trovare impreparato e, in caso di partenza del suo terzino francese, ha già individuato il profilo ideale per rimpiazzarlo: Andrea Cambiaso della Juventus.