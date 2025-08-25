Calciomercato Milan, per Harder è fumata rossonera: le cifre

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c'è l'intesa per l'arrivo al Milan di Conrad Harder , attaccante danese classe 2005 , in questa fase finale del calciomercato estivo. Allo Sporting Lisbona , club che detiene la proprietà del suo cartellino, andranno 24 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus . Il Diavolo, così, ha superato l'offerta dei francesi del Rennes , che si sono fermati a 22 .

Calciomercato Milan, quasi fatta per Harder

Per chiudere il tutto, manca soltanto limare gli ultimi dettagli con il calciatore e, salvo sorprese, Harder è atteso a breve a Milano per sostenere le visite mediche e per la firma sul contratto con i rossoneri. Alto 185 centimetri, forte fisicamente e potente atleticamente, mancino di piede, nell'ultima stagione, disputata soprattutto da alternativa a Viktor Gyökeres a Lisbona, ha messo a referto 13 reti e 10 assist in 2.131 minuti giocati.