Calciomercato Milan, per Harder è fumata rossonera: le cifre

Sarà Conrad Harder il nuovo attaccante del Milan di Massimiliano Allegri in questa fase finale del calciomercato estivo. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c'è l'intesa per l'arrivo al Milan di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005, in questa fase finale del calciomercato estivo. Allo Sporting Lisbona, club che detiene la proprietà del suo cartellino, andranno 24 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus. Il Diavolo, così, ha superato l'offerta dei francesi del Rennes, che si sono fermati a 22.

Calciomercato Milan, quasi fatta per Harder

Per chiudere il tutto, manca soltanto limare gli ultimi dettagli con il calciatore e, salvo sorprese, Harder è atteso a breve a Milano per sostenere le visite mediche e per la firma sul contratto con i rossoneri. Alto 185 centimetri, forte fisicamente e potente atleticamente, mancino di piede, nell'ultima stagione, disputata soprattutto da alternativa a Viktor Gyökeres a Lisbona, ha messo a referto 13 reti e 10 assist in 2.131 minuti giocati.

Non è escluso che si torni su Vlahovic (Juventus)

Si tratta, però, di un profilo con poca esperienza alle spalle. Non è totalmente da escludere, dunque, che il Milan tenti comunque l'assalto 'last minute' a Dusan Vlahovic, punta più pronta all'uso. Questo, però, soltanto se le richieste di Juventus e calciatore dovessero rientrare nei parametri del club rossonero. Staremo a vedere negli ultimi giorni.

