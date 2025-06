Calciomercato Milan, per Bennacer c’è la Fiorentina: fedelissimo di Pioli

La Fiorentina gradirebbe avere il giocatore in prestito . Ma il Milan - per il 'CorSport' - stavolta vorrebbe vendere il classe 1997 a titolo definitivo . Richiesta, 12-14 milioni di euro. Altro problema, lo stipendio di Bennacer: i 4 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti a Milano sono fuori dai parametri del club di Rocco Commisso .

La trattativa di calciomercato tra Milan e Fiorentina per Bennacer, una volta che sarà ufficiale il suo ritorno da Marsiglia, ha le basi per partire, dietro suggerimento di Pioli. Ma affinché vada in porto, però, bisognerà i giusti incastri su tutto: servirà, quindi, molto altro per vedere l'ex Empoli tornare in Toscana, stavolta per indossare la maglia viola.