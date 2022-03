Calciomercato Milan – Pépé scontento a Londra, i rossoneri ci provano

Nicolas Pépé vorrebbe cambiare aria, visto lo scarso utilizzo con l'Arsenal. Il Milan potrebbe tentare l'affondo nel calciomercato estivo

Sono davvero tanti i nomi in sede di calciomercato che vengono accostati al Milan , e uno degli ultimi è quello di Nicolas Pépé dell' Arsenal .

L'attaccante classe 1995 , a segno contro la Francia nell'ultima amichevole, è scontento a Londra per via dello scarso utilizzo dell'ultimo periodo, e vorrebbe cambiare aria.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Milan starebbe monitorando la situazione, essendo l'attaccante ex Lille un profilo assolutamente in linea con le idee della società.

Il suo contratto scadrà nel giugno del 2024 e i Gunners potrebbero decidere di cederlo per monetizzare. Dal ritiro della nazionale ivoriana, arrivano poi le parole del diretto interessato: "E' frustrante non giocare. A nessun giocatore piace non giocare ma devo rispettare la decisione dell'allenatore".