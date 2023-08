Calciomercato Milan – Pellegrino, si tratta sulle cifre definitive

'Tuttosport' ha fatto il punto della situazione sul trasferimento di Marco Pellegrino dal Club Atlético Platense al Milan in questa sessione estiva di calciomercato . I due club, al momento stanno trattando sulle cifre definitive per l'approdo del difensore centrale argentino, classe 2002 , alla corte di Stefano Pioli .

Calciomercato Milan: le ultime news sulla trattativa per Pellegrino

Il giocatore, in possesso del passaporto italiano, non era neanche in panchina in occasione dell'ultima gara di campionato del Platense. Ovvero quella persa 3-1 alla 'Bombonera' di Buenos Aires contro il Boca Juniors di Edinson Cavani. Segno, evidente, di come le contrattazioni tra Milan e Platense siano in stato molto avanzato.