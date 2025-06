Calciomercato Milan, Pellegrino saluta l’Huracán: andrà al Boca Juniors

"Oggi devo dire addio all'Huracán, il club che mi ha aperto le porte e ha creduto in me in un momento difficile. Non ho altro che parole di gratitudine per tutti coloro che hanno fatto parte di questi mesi meravigliosi. Voglio anche scusarmi per non aver raggiunto l'obiettivo che tanto sognavamo e desideravamo, ma sono orgoglioso di questo gruppo di persone che abbiamo formato, che ha dato tutto per questa maglia".