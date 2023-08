Calciomercato Milan – Difensore, fatta per Pellegrino: cifre e dettagli

Marco Pellegrino diventerà un nuovo difensore del Milan in questo calciomercato estivo. Trattativa chiusa con il Platense. Domani le visite

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia piazzato, nelle scorse ore, il suo nono colpo di calciomercato estivo con Marco Pellegrino. Il giovane difensore centrale argentino, classe 2002, sbarcherà all'aeroporto di Linate in tarda e serata e domani vivrà la sua prima giornata rossonera.