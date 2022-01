Calciomercato Milan – Pellegri vorrebbe restare, ma ha poco spazio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pietro Pellegri vorrebbe restare in maglia rossonera, ma la concorrenza è elevata

Il Milan, sul calciomercato, pensa al futuro di Pietro Pellegri. Come viene riportato da Tuttosport, ieri c'è stato un nuovo incontro tra il club rossonero e l'agente del calciatore. L'idea sarebbe quella di riscattare l'attaccante del Monaco (magari a cifre più basse rispetto a quelle concordate) per poi girarlo in prestito a Torino o Genoa. Pellegri, in realtà, vorrebbe giocarsi le sue chance, ma sa di avere pochissimo spazio, chiuso completamente da Ibrahimovic e Giroud. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>