Calciomercato Milan – Pellegri al Torino, è fatta: le ultime news

Pietro Pellegri lascia il Milan in questo calciomercato invernale e si accasa (direttamente dal Monaco) in prestito al Torino. Il punto

Daniele Triolo

Pietro Pellegri è ad un passo dal diventare un calciatore del Torino in questo calciomercato invernale. Il Milan, come noto, non lo ha riscattato dal Monaco, uscendo di fatto dall'accordo di prestito fino al 30 giugno che era stato stipulato la scorsa estate con il club del Principato.

Il centravanti, classe 2001, tornato quindi effettivamente in mano ai monegaschi, come riferito da 'gazzetta.it', sarà granata. Da poco, infatti, è stato raggiunto un accordo tra Monaco e Torino per la cessione in prestito di Pellegri in prestito fino al termine di questa stagione con diritto di riscatto in favore della società presieduta da Urbano Cairo.

Pellegri è atteso sotto la Mole a breve. Ivan Jurić, quindi, avrà il suo attaccante 'di scorta'. Il ragazzo è reduce da una prima parte di stagione con appena 127' giocati in 6 presenze in Serie A con il Diavolo. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

