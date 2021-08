Calciomercato Milan – Pellegri, la firma slitta a domani | PM News

Pietro Pellegri, neo attaccante rossonero, firmerà il suo contratto con il Milan nella giornata di domani. Ecco il possibile motivo

Novità dell'ultima ora relativa a Pietro Pellegri. Come appreso dalla nostra redazione, l'attaccante firmerà il contratto con il Milan nella giornata di domani. Dopo aver sostenuto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, Pellegri si riposerà in hotel e domani incontrerà la dirigenza rossonera in sede per la firma. Il motivo potrebbe essere legato alla trattativa con il Chelsea per Bakayoko: c'è infatti un incontro in corso tra gli agenti del centrocampista e il Milan. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>