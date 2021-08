Calciomercato Milan – Pellegri, ecco il programma: martedì le visite

Il Milan ha praticamente preso Pellegri dal calciomercato. L'attaccante sarà domani al seguito della squadra e martedì svolgerà le visite.

Accordo raggiunto tra Milan e Monaco per il passaggio di Pietro Pellegri in rossonero in questo calciomercato. I rossoneri lo prenderanno in prestito con diritto di riscatto. Operazione da 6 milioni complessivi più bonus e probabile percentuale sulla futura rivendita. Classe 2001, ha avuto un po' di problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita, ma è pronto a tornare ad alti livelli e il Milan può essere l'ambiente giusto.