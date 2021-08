Calciomercato Milan – Pellegri, è fatta: domani le visite mediche

Fatta per il passaggio di Pellegri al Milan in questo calciomercato. Tra poco la partenza per Milano, domani le visite mediche.

Stefano Bressi

Pronto l'ennesimo acquisto di calciomercato del Milan, che sarà Pietro Pellegri. Il club rossonero ha infatti raggiunto l'accordo definitivo con il Monaco. Affare da 6 milioni complessivi, ma con la formula del prestito. Pellegri, attaccante classe 2001, è in partenza per Milano. Domani, infatti, sosterrà le visite mediche di rito con il Milan. I rossoneri dunque completano così il reparto offensivo: sarà Pellegri il terzo attaccante giovane di cui la dirigenza milanista aveva parlato. Un affare sicuramente in prospettiva, ma con la possibilità di valutare il giocatore per un anno intero in rossonero prima di decidere se investire su di lui o su qualche altro profilo. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: qui tutte le dichiarazioni