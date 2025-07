Calciomercato Milan, Pellegatti sulle uscite: 'Colombo, Emerson e ...'

Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato . Tra operazioni in entrata e in uscita il DS Igli Tare è costantemente al lavoro.

In questa fase si sono sbloccate alcune cessioni di calciatori che sono considerati fuori dal progetto: Pobega al Bologna, Emerson Royal al Flamengo e Colombo al Genoa. Queste uscite e altre saranno propedeutiche per poter acquistare quei giocatori che Allegri vuole per completare la sua rosa, in questo momento carente in alcune zone del campo. Lo ha confermato Carlo Pellegatti all'interno di un video sul suo canale Youtube.