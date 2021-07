Calciomercato Milan – Pellegatti spiega: “E’ saltato Kaio Jorge”

Il giornalista Carlo Pellegatti, grande tifoso del Milan, ha parlato della trattativa con il Santos per arrivare a Kaio Jorge

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha fornito degli aggiornamenti sull'arrivo di KaioJorge al Milan. Ecco cosa ha detto: "Sembra essere saltato. Il giocatore brasiliano è vicino alla Juventus che ha raggiunto un accordo con il giocatore. I bianconeri ora devono trovare una soluzione con il Santos. La Juventus è favoritissima per prendere Kaio Jorge. Per il Milan non c’è problema, andrà a trovare un altro giovane da mettere di fianco a Ibrahimovic e Giroud. Era un’opportunità, pazienza, si andrà su un altro giocatore". Intanto si avvicina il ritorno di Dalot al Milan. Ecco le novità.