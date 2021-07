Calciomercato Milan – Pellegatti: “Rinnovo Kessié, le ultime indiscrezioni”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2022. Ma rinnoverà o no il contratto? Il punto

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato del rinnovo di Franck Kessié in questo calciomercato estivo in un video pubblicato in mattinata sul suo account ufficiale su 'YouTube'. E, secondo quanto riferito dal collega, non ci sarebbero grandi notizie sul possibile prolungamento del contratto del centrocampista ivoriano, in scadenza il 30 giugno 2022.