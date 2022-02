Calciomercato Milan – Pellegatti: “Renato Sanches? Colpo improbabile”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Renato Sanches, centrocampista del Lille

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Renato Sanches del Lille. Il giornalista Carlo Pellegatti, noto tifoso rossonero, ha fornito gli ultimi aggiornamenti: "Ieri mi ha entusiasmato. Che qualità! Riesce a conciliare mobilità e piede, è sempre molto presente nell'azione. Potrebbe giocare in un centrocampo a due? Secondo me uno del genere si adatta, ma io lo vedrei in maniera splendida come numero 10. Quello che viene monitorato in questo momento - si parla del Milan su Renato Sanches con l'effetto gregge, cioè che uno ne parla e ne parlano tutti - è che il colpo sia difficile, improbabile; è un giocatore di primissima fascia dal punto di vista della qualità, ma vanno valutate le qualità caratteriale: arriva in una squadra giovane, in una città tentacolare e servono giocatori maturi che sappiano tenere la pressione della piazza e le distrazioni della città. Quando il Milan studia un giocatore ne esamina tutte le sfaccettature. Il fatto che abbia lasciato presto il Bayern fa pensare che ci sia qualcosa che ci sfugge... Il Milan si sta guardando intorno per sostituire Kessie: si sta lavorando sodo su tutto il fronte europeo. Non si può sbagliare. Quando il Milan lavora arrivano i Theo, i Maignan, i Tomori...". Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>