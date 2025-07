Calciomercato Milan, Pellegatti: “Niente Jashari? Ecco una soluzione”

"Sentite quello che dice di Kenneth Taylor Luca Diddi. 'È un giocatore che a me piace moltissimo, un giocatore giovane, è un classe 2002 che è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, ha esordito a 18 anni nell'Ajax nel dicembre, mi sembra del 2020. È un giocatore che ha sempre fatto annate progressivamente migliori. Quest'anno 14 gol e 8 assist. È un giocatore che ha giocato 160 partite circa nell'Ajax, 34 gol e 23 assist. Il costo si pensa che sia sui 25-30 milioni. Ma è un giocatore più vicino a Reijnders come tipo di giocatore, quindi non è un giocatore che ha entrambe le fasi come le può avere Jashari. Ma ha un'enorme qualità e ha più capacità di inserimento ovviamente di Jashari. È un Reijnders'.