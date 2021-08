Calciomercato Milan – Pellegatti: “Kessié, ma vuoi più di 8 milioni?”

Carlo Pellegatti ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Franck Kessié con il Milan in questo calciomercato estivo

Daniele Triolo

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato della trattativa di calciomercato per il rinnovo del contratto di Franck Kessié che, come noto, scadrà il 30 giugno 2022. Ecco cosa ha detto Pellegatti nel video pubblicato questa mattina sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"Devo essere sincero: non sono pronto ad altri otto mesi da incubo. Ieri ho voluto invitare la dirigenza ad offrire ai tifosi la meravigliosa torta del rinnovo di Kessié dopo le ciliegine dell'arrivo di nove giocatori quest'estate - ha detto Pellegatti -. Frederic Massara e Paolo Maldini dovranno arrivare a questa torta a tre strati: il primo è Jesús Corona del Porto. Il secondo strato può essere Junior Messias del Crotone. Il terzo strato deve essere il rinnovo di Kessié".

"Il punto delicato di questa fase del calciomercato del Milan è il rinnovo del 'Presidente' Kessié - ha proseguito Pellegatti -. Mi raccomando, proprietà, siate reattivi, veloci ed ambiziosi. La proprietà del Milan è sana, salda e vuole che il Milan si stabilizzi in Champions League. Ma siamo fermi sul discorso più importante, quello di Kessié. Per un milione, un milione e mezzo cerchiamo di fare uno sforzo. Tutti vogliamo il rinnovo del 'Presidente', anche l'ultimo giorno di mercato. Diventerebbe un mercato sontuoso".

"Prima di andare a dormire, però, ho letto che Kessié vorrebbe ben oltre 8 milioni di euro netti a stagione. Non ho verificato con l'entourage del giocatore, ieri si parlava di 6,5-7 milioni. Se davvero volesse 8 milioni, la trattativa si complicherebbe molto. Non so se il Milan possa arrivare a 8 milioni. Kessié vale un grande sacrificio da parte della proprietà. Ma se la richiesta fosse davvero quella, capirei le parole di Maldini prima di Sampdoria-Milan. Ovvero che 'non possiamo ripetere gli errori del passato'".

"Non posso rivivere i mesi dei (mancati) rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, è stato uno stillicidio - ha proseguito Pellegatti parlando del rinnovo di Kessié in questo calciomercato estivo -. Oggi i tifosi chiedono di porre fine al tormento del rinnovo di Kessié, che sta diventando un tormentone. Fosse così le cose si complicherebbero in maniera terribile. I dirigenti volevano chiuderlo entro la fine del mercato estivo, difficilmente sarà così. Mi auguro che entro una settimana ci sia la firma, ma indubbiamente sarà molto complicato questo rinnovo".

"Si è tolto lo stipendio Alessandro Florenzi pur di venire, così ha fatto Sandro Tonali. Sarebbe meraviglioso che anche Kessié entri nell'ordine delle idee di chiedere una cifra sostenibile per rimanere nella squadra che ama. E dove il suo amore è contraccambiato da tutti i tifosi. Non sono pronto a partire, dal prossimo 1° settembre, a sentirmi dire 'quando rinnova Kessié?' per mesi e per settimane". ha concluso Pellegatti. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>