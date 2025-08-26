Calciomercato Milan, Pellegatti: “Juanlu per sostituire Jimenez?”

Calciomercato Milan, Juanlu al posto di Jimenez?—
"Ieri sera ho visto Siviglia-Getafe per due motivi. Uno, per vedere Juanlu, il terzino. Qualcuno ha detto che c’era Moncada a Siviglia, ecco perché ho seguito la partita. Ci sono le immagini di Siviglia-Getafe: ha vinto il Getafe e alla fine i tifosi hanno urlato “dimissioni” ad Almeida, l’allenatore del Siviglia".
"Ebbene, Juanlu non mi ha fatto una grandissima impressione. Ha giocato una buona partita, però non mi ha mai davvero stupito".
