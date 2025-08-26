Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Pellegatti: “Juanlu per sostituire Jimenez?”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Juanlu per sostituire Jimenez?”

Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Juanlu per sostituire Jimenez?'
Con Alex Jimenez verso il Como, il Milan prenderà un sostituto sul calciomercato? Per Pellegatti Juanlu è un nome da tenere in considerazione
Redazione PM

Alex Jimenez sembra già in rottura con Massimiliano Allegri. Sul terzino spagnolo bisogna registrare l'interesse del Como di Cesc Fabregas. Se Jimenez dovesse trasferirsi a Como, il Milan comprerà un sostituto sul calciomercato? Secondo Carlo Pellegatti, un possibile indiziato per il ruolo sarebbe Juanlu, terzino destro del Siviglia che il Napoli sta trattando da tempo.

In effetti, ieri sera Moncada - dirigente rossonero - si trovava in Spagna, dove si è recato per vedere Siviglia-Getafe. Sul suo taccuino diversi nomi, tra cui - probabilmente - anche quello di Juanlu. Di seguito, si riporta il commento di Pellegatti sul giocatore.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Juanlu al posto di Jimenez?

—  

"Ieri sera ho visto Siviglia-Getafe per due motivi. Uno, per vedere Juanlu, il terzino. Qualcuno ha detto che c’era Moncada a Siviglia, ecco perché ho seguito la partita. Ci sono le immagini di Siviglia-Getafe: ha vinto il Getafe e alla fine i tifosi hanno urlato “dimissioni” ad Almeida, l’allenatore del Siviglia".

LEGGI ANCHE: Vlahovic, Giménez e Dovbyk: Milan, le ultime mosse di calciomercato >>>

"Ebbene, Juanlu non mi ha fatto una grandissima impressione. Ha giocato una buona partita, però non mi ha mai davvero stupito".

© RIPRODUZIONE RISERVATA