Pellegatti: “Mendes ha proposto Cristiano Ronaldo al Milan, ma …”

Carlo Pellegatti ha commentato la notizia secondo cui Jorge Mendes avrebbe proposto Cristiano Ronaldo al Milan. Ecco il video 'YouTube'

Daniele Triolo

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha pubblicato un video sul suo canale 'YouTube' in cui commenta la notizia secondo la quale Jorge Mendes (procuratore, tra l'altro, anche di Rafael Leão), abbia proposto Cristiano Ronaldo, in rotta con il Manchester United, sia all'Inter sia, soprattutto, ai rossoneri di Stefano Pioli.

"Proporre fa parte del lavoro dei procuratori, ma proporre un giocatore al Milan ultra30enne con uno stipendio incredibile, è fuori da ogni logica - ha sottolineato subito Pellegatti sull'ipotesi di vedere CR7 in rossonero -. Proporre si può, ma la risposta del Milan era scontata, obbligata, chiara. Direi prevedibilissima. No, no, no".

"Il Milan quando vede giocatori di 26, 27, 28 anni ci pensa un po’ - ha concluso il giornalista di fede rossonera -. Figurarsi un giocatore ultra30enne con quello stipendio. Mendes ha proposto e il Milan ha detto di no. Averlo fatto significa non conoscere la storia recente del Milan, fatta di spese sostenibili, giovani interessanti e della vittoria dello Scudetto numero 19". Centrocampo, il Milan segue una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>