Calciomercato Milan, Pellegatti: “Jimenez al Como? Possibilità concreta”

Ieri diverse fonti hanno riportato di un interessamento da parte del Como su Alex Jimenez , terzino spagnolo del Milan . Il classe 2005 sembra essere in rottura con Massimiliano Allegri e la dirigenza potrebbe dunque aprire ad una sua partenza. La squadra di Cesc Fabregas lo preleverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. Carlo Pellegatti - storico giornalista di fede rossonera - ha commentato questa notizia tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.

Calciomercato Milan, Jimenez al Como?

"Jimenez, ieri si è sparsa la voce di un interessamento del Como. Alcune sue frasi, postate sui social, sono state molto pesanti nei confronti di Massimiliano Allegri. Allegri lo aveva messo ad allenarsi con il Milan Futuro perché non contento di certi comportamenti a livello di ritardi, eccetera. Lo sappiamo tutti, non l’abbiamo sottolineato ma è stato così. Ormai c’è rottura".