Calciomercato Milan – Pellegatti: “Il difensore arriverà nell’ultima settimana”

Il giornalista Carlo Pellegatti, in collegamento a "Tutti i convocati", ha parlato del calciomercato del Milan. Secondo Pellegatti il difensore centrale arriverà nell'ultima settimana di gennaio: "A me hanno detto 'Bailly ci piace, ma non c'è nulla per adesso, Botman ci piace ma non si può fare'. Secondo me non hanno ancora scelto la tipologia di giocatore, il Milan prenderà il difensore l'ultima settimana. Non me lo invento, parlo e me lo dicono". Il Milan è alla ricerca di un trequartista: derby in vista con l'Inter.