Calciomercato Milan, Pellegatti fa il punto della situazione su Jashari

Calciomercato Milan, Pellegatti: "Ecco la vera offerta del Milan per Jashari. Ora il Bruges..."

Poi prosegue: "Non è vero, l’ho detto anche io ma non ho problemi a dirvelo, che il Milan abbia offerto 35 milioni più bonus. Qual è la situazione? Ve la racconto e anche voi vi adombrerete per il comportamento del Brugge. Innanzitutto il Milan ritiene di essere andato nettamente oltre il valore di un buon giocatore, MVP della scorsa stagione in Belgio. Jashari è un giocatore che il Milan ritiene possa valere 25-27 milioni di euro, non certamente i 40 che vorrebbe il Brugge. La terzultima offerta del Milan è stata di 32 milioni. Il Brugge ha chiesto 500mila euro in più perché il trasferimento più alto nella storia del Belgio è di 32 milioni. Il Brugge ci teneva ad avere 32.5 milioni per essere la squadra dal trasferimento più alto della storia del Belgio".