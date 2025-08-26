Calciomercato Milan, Pellegatti commenta i rumors su Uche del Getafe

Nella serata di ieri, rumors di calciomercato hanno accostato Christantus Uche al Milan. Tutto è nato dal fatto che Moncada - dirigente rossonero - era presente allo stadio per vedere la partita di Liga spagnola tra Siviglia e Getafe. Uche è un giocatore del Getafe, la cui principale caratteristica è la duttilità. Il nigeriano, infatti, può essere impiegato sia da trequartista sia da centravanti. Proprio per questo è stato accostato al Milan, alla ricerca di calciatori che possano fare la differenza in zona gol. Carlo Pellegatti ha commentato questo rumor di mercato durante un video pubblicato sul suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole.