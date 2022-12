Calciomercato Milan – Pellegatti: “C’è speranza anche per Bennacer”

Anche del rinnovo di Ismael Bennacer con il Milan ha parlato il noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti, attraverso i propri canali

Fabio Barera

Tra i rinnovi in ballo in casa Milan, oltre a quello di Rafael Leao, anche quello di Ismael Bennacer sta tenendo in apprensione i tifosi rossoneri. Il centrocampista algerino, negli ultimi mesi, è cresciuto a dismisura, diventando un punto fermo della rosa del Diavolo.

Sul mediano si sono però fatte avanti diverse società di Premier League, in primis l'Arsenal, che lo vorrebbero come rinforzo per le prossime sessioni di calciomercato. A proposito del rinnovo di Bennacer con il Milan ha parlato anche il noto giornalista Carlo Pellegatti, che attraverso il proprio canale YouTube ha rivelato come qualche speranza ci sia ancora.

Milan, le parole di Carlo Pellegatti su Bennacer — "Sono giorni caldissimi per quello che riguarda Bennacer, perché lui è in Dubai, come Massara, Maldini, Furlani e Scaroni. Cercheranno almeno di sondare la volontà del giocatore. Mi dicono che c'è speranza anche per Bennacer, ma tra speranza e concretezza c'è una bella differenza". Pellegatti: “C’è un giallo che riguarda Leao e il Chelsea”