Calciomercato Milan, Pedullà svela le ultime su Vlahovic: e sulle cifre …

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sull'interesse del Milan per Dusan Vlahovic
Fabio Barera
Fabio Barera 

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un articolo sul proprio sito ufficiale facendo il punto della situazione sul Milan e sull'interesse per Dusan Vlahovic. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, Pedullà: "Vlahovic priorità di Allegri. La richiesta ..."

"I problemi di Boniface mettono il Milan nella condizione di tornare sul mercato. In attesa di una decisione definitiva sull’attaccante del Lipsia, ma le sensazioni sono negative da venerdì, il Milan è tornato al lavoro. Ma lo era già durante la vicenda legata all’attaccante del Bayer Leverkusen. La priorità di Max Allegri resta Dusan Vlahovic. I primi contatti li abbiamo raccontati in esclusiva lo scorso 7 giugno e ci siamo tornati più volte negli ultimi mesi".

"Ora spetta al Milan decidere andare fino in fondo, trovando la sponda favorevole con la Juventus che si accontenterebbe di 16-17 milioni più 2-3 di bonus, possibilmente senza contropartite tecniche. Se la volontà di Dusan (ci riferiamo all’ingaggio) e quella del Milan coincideranno, si potrà andare fino in fondo, ma dobbiamo aspettare che i rossoneri dopo i contatti diretti e indiretti passino alle vie di fatto, passaggio decisivo. In lista continuiamo a tenere Harder (che non aspetterà a lungo), mentre un intermediario ha proposto Orokodare".

