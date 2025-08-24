Calciomercato Milan, Pedullà svela le ultime su Vlahovic: e sulle cifre …

Alfredo Pedullà , giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un articolo sul proprio sito ufficiale facendo il punto della situazione sul Milan e sull'interesse per Dusan Vlahovic . Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, Pedullà: "Vlahovic priorità di Allegri. La richiesta ..."

"I problemi di Boniface mettono il Milan nella condizione di tornare sul mercato. In attesa di una decisione definitiva sull’attaccante del Lipsia, ma le sensazioni sono negative da venerdì, il Milan è tornato al lavoro. Ma lo era già durante la vicenda legata all’attaccante del Bayer Leverkusen. La priorità di Max Allegri resta Dusan Vlahovic. I primi contatti li abbiamo raccontati in esclusiva lo scorso 7 giugno e ci siamo tornati più volte negli ultimi mesi".