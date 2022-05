Calciomercato Milan – Pedullà: “Su Asllani i rossoneri sono davanti”

Il Milan va a caccia di un centrocampista, e il nome di Kristjan Asllani sembra quello giusto per la prossima sessione di calciomercato

Non è tutto, però, in quanto Asllani piace anche ad altre squadre: "Il centrocampista piace anche ad Inter e Napoli: i primi lo vorrebbero come vice Brozovic, i secondi come nuovo fulcro in mediana. Il ragazzo vorrebbe giocare, vista l'età, dunque il Milan sembra in vantaggio".