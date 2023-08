Calciomercato Milan – Il Monaco irrompe per Singo: ecco la situazione

Siamo oramai a metà agosto e, invece di pensare alla notte stellata di ferragosto, i dirigenti delle società di calcio italiane e non rimangono concentrate sul mercato estivo. Una delle notizie che hanno attirato la curiosità dei media è certamente la ricerca di un nuovo laterale dei rossoneri.

Il Diavolo vuole un vice per Theo Hernandez. Con Ballo-Touré in partenza ormai gli occhi sono puntati su Riccardo Calafiori del Basilea. Per la fascia destra, invece, il Milan è sulle tracce di Wilfred Singo del Torino che però, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato accostato di recente anche al calciomercato del Monaco.