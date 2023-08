Calciomercato Milan – Ballo-Touré resta nel mirino del Werder Brema

L'edizione di Tuttosport fa il punto sul calciomercato del Milan e anche sulle possibili cessioni. Ballo-Touré resta nel mirinio tedesco. Ecco le ultime novità. Ballo-Touré, si legge, sarebbe uscito dai radar del Bologna e resterebbe sempre sotto osservazione dal Werder Brema. Il Milan vorrebbe ottenere almeno 4 milioni da questa cessione. Si attendono novità. Caldara registra qualche interesse da parte del Verona. Da valutare eventualmente la sua posizione in caso di permanenza a Milanello negli ultimi giorni di mercato, visto che il Milan ha bisogno di un centrale difensivo italiano per esigenze di liste da consegnare a Figc e Uefa. L’idea è quella di acquistarlo da qui alla fine della sessione in base alle partenze. LEGGI ANCHE: Pagelle amichevole Milan-Novara. Primi gol per Chukwueze e Okafor