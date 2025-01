Calciomercato Milan, Pedullà: “Si aspetta Gimenez. C’è un rischio”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche del Milan e di Santiago Gimenez. Le ultime

"Ho ascoltato le parole di Zlatan Ibrahimovic sulla lite tra Conceicao e Calabria ". Così scrive Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato , nel suo editoriale per Sportitalia: "La sua interpretazione è stata “Anche a me sono accadute cose del genere, l’importante è chiarire”. Beh, veramente certe cose sarebbe meglio che restassero dentro lo spogliatoio, Conceicao è andato oltre. Di una cosa sono sicuro: con Antonio Conte una cosa del genere mai sarebbe accaduta".

Calciomercato Milan, Pedullà: "Gimenez, c'è un rischio calcolato. Conceicao-Calabria..."

Poi Pedullà passa anche al calciomercato del Milan parlando dell'obiettivo numero uno dei rossoneri, Santiago Gimenez: "Il Milan aspetterà fino alla fine Gimenez, c’è il rischio dello sfinimento e del cerino in mano ma evidentemente è calcolato". Vedremo se il Milan riuscirà davvero a chiudere la sessione invernale di calciomercato con un colpo in attacco. L'eventuale arrivo del messicano sarebbe importantissimo per il resto della stagione rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, Lucca e Gimenez: il confronto statistico parla chiaro>>>