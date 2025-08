Calciomercato Milan, Pedullà: “Settimana chiave per Núñez all’Al-Hilal”

Il Milan - come noto - è alla ricerca di un centravanti sul calciomercato . L'unica vera punta in rosa, infatti, è Santiago Gimenez dopo gli addii di Abraham, Jovic e Camarda. Visto il budget limitato, il direttore sportivo Igli Tare sta sondando diverse piste per trovare l'occasione più conveniente.

La situazione di Darwin Núñez

Nelle ultime settimane ai rossoneri è stato accostato il nome di Darwin Núñez. L'uruguaiano è in uscita dal Liverpool e con ogni probabilità cambierà squadra entro la fine del mercato. La pista, però, è tutt'altro che semplice. Il prezzo del suo cartellino, infatti, si aggira intorno ai 65/70 milioni, una cifra che sembra proibitiva per le casse del Milan. In più, l'interesse dell'Al-Hilal per il giocatore si sta facendo sempre più concreto, come confermato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato. Ecco cosa ha scritto su X.