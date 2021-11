Calciomercato Milan – Pedullà: “Rinnovo Romagnoli, fissato un incontro”

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto. Resterà o andrà via? Alfredo Pedullà dice che ...

Alfredo Pedullà , giornalista esperto di calciomercato , ha parlato di Alessio Romagnoli , in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2022 . Il capitano rossonero, attualmente, percepisce 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un accordo, che prevedeva un ingaggio 'a salire' negli anni, sottoscritto con il suo vecchio procuratore Sergio Berti all'epoca in cui i rossoneri erano di proprietà dei cinesi. Ma cosa succederà ora con Romagnoli? Resterà o andrà via a parametro zero? Pedullà ha fatto il punto sul numero 13 del Diavolo sul suo sito web.

"Il Milan sta lavorando su rinnovo e adeguamento di chi ha un impegno in scadenza nel 2024 (Theo Hernández in testa). Avvicinandosi ai 4 milioni di ingaggio a stagione più bonus rispetto al milione e mezzo che attualmente guadagna l'esterno francese. Il discorso vale per Ismaël Bennacer e Rafael Leão. Ma la novità è che ora si può entrare nel vivo per Romagnoli con un incontro in agenda per provare, come minimo, ad avvicinarsi alle intese definitive", la chiosa di Pedullà sul tema.