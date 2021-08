Calciomercato Milan – Pedullà: “Rinnovo Kessié, svolta imminente?”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié ancora non rinnova con i rossoneri. Alfredo Pedullà parla della sua situazione

Daniele Triolo

Una delle priorità del Milan, in questo calciomercato estivo, è il rinnovo del contratto di Franck Kessié. L'accordo tra il club di Via Aldo Rossi e il centrocampista ivoriano, come noto, scadrà il 30 giugno 2022. Un mese fa, quando il numero 79 rossonero rilasciò un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il rinnovo sembrava essere una pura formalità. Kessié, infatti, aveva dichiarato di voler tornare in Italia appena finite le Olimpiadi e di voler firmare a vita con il club rossonero. Il forte mediano africano, però, finora non ha dato seguito alle promesse. Ecco quanto ha scritto, sulla 'rosea', il giornalista sportivo Alfredo Pedullà sulla questione.

"Evidentemente ci deve essere stato un difetto di comunicazione con il suo agente George Atangana: il Milan gli ha offerto l’oro e la richiesta è come minimo di platino. Le parole di Paolo Maldini prima della gara in casa della Sampdoria sono state eloquenti: il discorso è di sostenibilità, nel senso che il Milan non può fare un passo tre volte oltre la gamba. E vale per chiunque, compreso l’insostituibile Kessié. Bisogna essere onesti - ha proseguito Pedullà -: l’offerta rossonera per strappare il prolungamento parte da una base superiore ai 5 milionia stagione più bonus con ingaggio a salire per cinque anni. Una ricchezza inaudita, se pensiamo ancora a quelle famose parole (“torno dalle Olimpiadi e firmo”)".

"Ci aspettiamo ancora una svolta imminente, non oltre una settimana - ha concluso Pedullà sul rinnovo di contratto di Kessié con il Milan in questa sessione di calciomercato -. Diversamente non sarebbe giusto, e neanche logico, che il Milan attraversasse un’altra stagione con un top dell’organico in scadenza". Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>