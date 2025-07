Calciomercato Milan, Pedullà: “Pobega nel mirino del Cagliari”

Ieri sono iniziati i primi test a Milanello: test fisici in campo e in palestra per capire il livello individuale dei giocatori. Lunedì, invece, ci sarà il raduno ufficiale. Tanti giocatori potrebbero partire in questa estate che si prospetta molto, molto calda. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, parla anche di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan. Interesse del Cagliari e non solo. Ecco il post su X.