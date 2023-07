Calciomercato Milan – Pedullà: “Tra Singo e Fresneda spunta Pedersen”

Il Milan si sta dimostrando molto attivo in ambito calciomercato . Oltre a Wilfried Singo che sembrerebbe vicino all'approdo ai rossoneri, il Diavolo starebbe lavorando anche su Marcus Pedersen, terzino del Feyenoord . Il giocatore della squadra di Rotterdam rappresenterebbe proprio l'alternativa all'ivoriano del Torino , qualora questa trattativa non dovesse andare a buon fine.

Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, sulle orme del classe 2000 però non ci sarebbe solo il club lombardo, che continua, tra l'altro, a monitorare anche Iván Fresneda del Valladolid come terzino destro di ruolo. Pure il Torino - che ne avrebbe bisogno nel caso di cessione di Singo - avrebbe manifestato il proprio interesse verso Pedersen. La cifra fissata dagli olandesi per acquistare il norvegese è di circa 7 milioni+bonus, prezzo tutt'altro che proibitivo.